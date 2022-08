Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zatčení mezinárodně hledaného muže

CHOMUTOVSKO - Kriminalisté zatkli muže hledaného v celé Evropě.

V pátek 12. srpna 2022 v dopoledních hodinách zatkli chomutovští kriminalisté v ulici Dřínovská v osobním vozidle hledaného 27letého občana Rakouska, na kterého byl vydán dne 3. 8. 2022 Evropský zatýkací rozkaz. Zatýkací rozkaz byl vydán německou stranou a osoba byla označena za ozbrojenou a nebezpečnou.

Dotyčný se měl dopustit přepadení bankovního ústavu v SRN se zbraní a dalšího násilného činu na osobě se závažným zraněním. Podle legislativy platné v Německu je podezřelý z trestných činů loupežné vydírání ve stadiu pokusu, loupežné vydírání, nedovolené používání a držení zbraně a nebezpečné ublížení na zdraví. V případě soudem uznané viny hrozí muži až 15 let odnětí svobody.

Po zatčení putoval do cely předběžného zadržení a následně do vazební věznice, kde bude čekat na vydání do Německa.

19. srpna 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŔP ústeckého kraje

