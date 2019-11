Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zabezpečte si svůj majetek

ÚSTÍ NAD LABEM - Kontrola rekreačních oblastí v návaznosti na projekt „Zabezpečte se“.

Dnes v dopoledních hodinách proběhla v lokalitě Střekova v rámci projektu „Zabezpečte se II.“, který je zaměřený na majetkovou kriminalitu, preventivní akce, při které policisté kontrolovali chatové a zahrádkářské lokality. Celkem bylo zkontrolováno přes dvě desítky chat a rekreačních objektů. Ani v jednom případě nebyl v dané lokalitě zaznamenán pohyb nežádoucích osob a všechny objekty byly řádně zabezpečeny. Zároveň jsme nezjistili, že by do některého z objektů bylo násilně vniknuto. Nepravidelné kontroly zahrádkářských a chatových oblastí budou probíhat až do doby, než se s nastupujícím jarem vrátí do těchto míst majitelé objektů.

Ústí nad Labem 26. listopadu 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

