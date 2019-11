Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zabezpečte si rekreační objekty

CHOMUTOVSKO - Policisté zadrželi muže po vloupání do chaty; Na výživném dluží žena přes 140 tisíc.

Nemilé překvapení čekalo na 36letého muže z Liberce, který byl toto pondělí kolem půl čtvrté ráno přistižen policejní hlídkou přímo v chatě, do které se předtím měl vloupat. Klášterečtí policisté prováděli v chatové oblasti v Klášterci nad Ohří kontrolu rekreačních objektů a právě v jednom z nich muže objevili. Na místě ho zadrželi a převezli do policejní cely. Podle zjištění policistů se muž do této chaty vloupal v krátké době již podruhé. Poprvé zde měl vypít několik lahví nalezeného alkoholu a odcizit různé ruční a elektrické nářadí a další věci. Podruhé byl skromnější, pravděpodobně i proto, že v objektu již nebylo nic cenného. Vzít měl tedy pouze mikinu a pak se uložil ke spánku. V důsledku jeho počínání byla majitelům způsobena škoda v předběžné výši přesahující 17 tisíc korun. Výčet protiprávních jednání uvedeného muže tím ale nekončí. Policisté zjistili, že dotyčný bez závažného důvodu nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, ačkoliv k tomu byl soudem vyzván. Do vězení měl nastoupit již v dubnu tohoto roku. Protože tak neučinil, byl vyhlášen v celostátním pátrání. Muži zákona tedy po zahájení trestního stíhání převezli obviněného do věznice. Předtím mu vyšetřovatelka sdělila obvinění ze spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a zanedbání povinné výživy. Muž totiž podle zjištění policistů navíc neplatí výživné na svou nezletilou dceru. Pro popsané trestné činy hrozí obviněnému u soudu prodloužení pobytu za mřížemi až o další tři roky.

V této souvislosti policisté upozorňují občany na skutečnost, že s blížícím se zimním obdobím jsou pachatelé vloupání do rekreačních objektů aktivnější. Spoléhají totiž na to, že tyto objekty a jejich okolí jsou touto dobou osamocené. Nečekejte tedy na to, až se vám do vaší chaty někdo vloupá, a snažte se této nepříjemnosti předejít. Užitečné rady a tipy naleznete na webové stránce www.stopvloupani.cz a v aktualizované mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je volně dostupná ke stažení na App Store i Google Play. Další zajímavé informace včetně statistiky týkající se vloupání naleznete v tiskové zprávě k projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, která je přiložena pod článkem.

Na výživném dluží žena přes 140 tisíc

Minulý týden chomutovská vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 48leté ženy, která dle obvinění už šest let neplatí výživné na svou 16letou dceru. Ta byla před několika lety svěřena do pěstounské péče. Matce pak byla rozsudkem soudu stanovena povinnost hradit na účet úřadu práce měsíčně částku 2 tisíce korun. Tuto povinnost však Chomutovanka podle všeho neplní, čímž měl vzniknout dluh ve výši více než 140 tisíc korun. Pokud by soud uznal její vinu, může být potrestána odnětím svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 1. listopadu 2019

Související dokumenty tisková zpráva Zabezpečte se.pdf

Velikost souboru:549,6 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem