Využil nepozornosti

MOSTECKO - Odnesl zlato za 75 tisíc.

Nepříjemný pohled na prázdné místo pod proskleným pultem připravil majiteli zastavárny 29letý muž. Tomu asi rodiče neříkali, že krást se nemá, protože navštívil se svými přáteli obchod, kde patřičně využil příležitosti. Mezi tím, co si přátelé vybírali zboží, nedokázal odolat pohledu na plato s vyskládanými zlatými přívěšky. Mostečan využil okamžiku nepozornosti prodejce a podle policistů odcizil 28 kusů vystavených šperků, které byly na dosah ruky. Majitele tak ve zlomku času připravil o cenné kovy za 75 tisíc korun. S těmi měl muž namířeno ihned do jiné zastavárny, kde hodlal zlato obratem zpeněžit. Odešel ovšem s nepořízenou, proto odjel do Jablonce nad Nisou a tam lup prodal za 10 tisíc korun. Ke krádeži ho údajně dohnala tíživá finanční situace. Peníze prý použil na úhradu svých dluhů a na nákup cigaret. Mostečtí policisté se krádeží intenzivně zabývali a získané poznatky je dovedly na správnou stopu. Muži předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže a za to mu hrozí v případě uznání vinny až dvouletý pobyt za mřížemi.

2. ledna 2024

