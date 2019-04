Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky SPEED MARATHONU

ÚSTECKO - Řidiči porušovali rychlost i přes medializaci akce.

Ve středu 3. dubna 2019 proběhl na celém území naší republiky další ročník dopravně preventivní akce Speed maraton (více k akci ZDE). Do akce se zapojili také ústečtí dopravní policisté, kteří během akce zjistili 31 případů porušení platných předpisů. Přistihli 25 řidičů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost a to i přes to, že již několik dnů předem byly zvýšené kontroly na silnicích avizovány médii. U jednoho řidiče byla pozitivní dechová zkouška na alkohol, celkem policisté uložili blokové pokuty ve výši 16 600 korun, jeden případ porušení zákona bude ve správním řízení řešit příslušný úřad.

