Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výkon trestu nenastoupil

LOUNSKO - Pobyt ve vězení se mu tak může prodloužit; Za volant náklaďáku usedl se zákazem řízení.

Už od jara měl být podle rozhodnutí soudu ve věznici 35letý muž z Loun. Rozsudkem mu byl uložen trest odnětí svobody v délce dvanácti měsíců. K jeho výkonu měl do věznice nastoupit po převzetí soudní výzvy již v březnu, ale k tomu se dotyčný neměl. Když tento odsouzený na výzvu k nastoupení do věznice nereagoval, vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Na jeho základě policisté muže omezili na osobní svobodě a převezli ho do věznice. Vyšetřovatel ho navíc kvůli nenastoupení trestu obvinil z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení i za tento trestný čin se tak může jeho pobyt ve vězení prodloužit až o další dva roky.

Za volant náklaďáku usedl se zákazem řízení

Podezření z trestného činu si tento týden převzal 40letý muž z obce na Lounsku. Ten měl podle policistů v pondělí večer řídit nákladní automobil zn. Mercedes-Benz Vito, a to z Podbořan dále směrem na obec Dvérce. Za účelem dopravní kontroly ho zastavila policejní hlídka. Policisté zjistili, že dotyčnému řidiči byl v tomto roce příslušným správním orgánem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let.

Následující den muži policisté sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za jeho spáchání může soud v případě uznání viny podle zákona uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 30. července 2020

