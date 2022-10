Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyhrožoval zabitím

CHOMUTOVSKO - Použil plastovou maketu zbraně.

Koncem září v odpoledních hodinách byly policejní hlídky vyslány k incidentu, který se odehrál před objektem casina v Obchodní zóně v Otvicích. Vše začalo konfliktem uvnitř podniku kvůli nevhodnému chování jednoho z hostů. Pracovnice casina měla proto požádat muže pracujícího venku, aby jí pomohl vyvést zmíněného hosta z budovy ven. Přitom mělo mezi muži dojít ke slovní rozepři a venku pak měl vyvedený muž vytáhnout krátkou zbraň. Napadený muž neváhal a šel do svého auta, odkud vyndal teleskopický obušek a šel směrem k agresorovi. Ten na něj mířil zbraní s tím, že ho zabije a že vylezl z vězení. Pak místo opustil.

Policisté posléze šetřením zjistili, že podezřelým mužem by měl být 38letý Chomutovan, u kterého pak zajistili platovou repliku krátké střelné zbraně. Dotyčný se k jednání doznal s tím, že na napadeného muže mířil právě touto plastovou maketou zbraně. To však nic nemění na skutečnosti, že muž je podezřelý ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. V krajním případě by ho mohl soud potrestat až tříletým odnětím svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. října 2022

