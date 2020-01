Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybíral cizí peníze

MOST - Našel kabelku a v ní kartu i s PIN; Marodní si prodloužila, Podezřelého hlídka záhy vypátrala.

Mostečtí kriminalisté odhalili díky místní a osobní znalosti totožnost muže, který měl vybírat u bankomatů peníze s cizí platební kartou. Muž ve věku 22 let z Mostu měl najít kabelku jedné ženy. V ní měla poškozená svoje osobní doklady, finanční hotovost, mobilní telefon a platební kartu. Bohužel v ní měla na papírku napsaný i PIN k platební kartě. Toho nepoctivý nálezce ihned využil a v Mostě zamířil ve čtyřech případech k bankomatům, kde vybíral peníze. Někdy neuspěl, jindy se mu výběr hotovosti podařil. Celkem měl vyinkasovat 19 500 korun. Poškozené tak způsobil celkovou škodu ve výši 27 tisíc korun. Policie věci nezajistila, muž údajně vše kromě platební karty zahodil. Získané peníze hned utratil. Vyšetřovatel nyní Mostečana obvinil z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný je stíhán na svobodě.

Marodní si sama prodloužila o deset dnů

Prodloužit marodní si hodlala 32letá žena z Litvínovska. Ta měla na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti přepsat datum, kdy si měla nemocenskou prodloužit o deset dnů. Tak upravenou a pozměněnou listinu odevzdala svému zaměstnavateli. Podvod byl ale odhalen pracovníky správy sociálního zabezpečení. K hmotné škodě nedošlo. Žena za své jednání čelí obvinění z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jí může soud odsoudit v případě potrestání až k tříletému trestu odnětí svobody.

Mostečan se chtěl vloupat do chaty, policisté ho našli schovaného v podchodu

Policisté hlídkové služby včera ráno zadrželi muže, který se měl dopustit vloupání. Hlídku vyslal operační na základě oznámení do rekreačního areálu Benedikt na Mostecku, kde měl neznámý pachatel násilím vniknout do jedné z uzamčených chat. Policisté po příjezdu začali v okolí po neznámém pátrat a nakonec ho objevili schovaného v podchodu u silnice. Muž ve věku 29 let z Mostu skončil na policejním oddělení. Tam mu policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání pokusu krádeže vloupáním. Poškozený majitel vyčíslil hmotnou škodu ve výši 3 500 korun. Při vloupání došlo navíc k poškození pohybového čidla.

nprap. Ludmila Světláková

Most 20. ledna 2020

vytisknout e-mailem