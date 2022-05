Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do vozidel objasněna

CHOMUTOVSKO - K dopadení napomohl i všímavý obyvatel domu; Vadily mu dopravní značky i popelnice; Snadná kořist.

Na linku 158 se v průběhu únorové noci obrátil obyvatel jednoho z panelových domů na chomutovském sídlišti v ulici Pod Břízami. Když dotyčný kouřil z okna svého bytu, všiml si na parkovišti dvou podezřelých osob. Jednalo se o muže a ženu. Když viděl, jak muž vnikl do jednoho ze zaparkovaných aut, okamžitě volal na tísňovou linku a operátora průběžně informoval, co se děje. Zatímco muž prohledával vozidlo, žena stála u něj a rozhlížela se kolem.

Díky zmíněnému telefonátu během chvíle na místo dorazila policejní hlídka. Ta si všimla nejprve jedné osoby, která se dala na útěk, a poté dalších dvou osob, které se také snažily před hlídkou utéct. Policistům se podařilo tyto dvě osoby zadržet, jednalo se o muže a ženu. Ta se přiznala, že hlídala přitom, když jeden bezdomovec, kterého nezná, vnikl do auta a prohledával ho. Tento bezdomovec pak při příjezdu hlídky utekl. Jak vyšlo najevo, další muž, který byl na místě zadržen, s vloupáním neměl nic společného. Policisté na místě zajistili autorádio, které neznámý muž odcizil ze zaparkovaného osobního vozidla a zanechal ho opodál. Toto rádio pak bylo vráceno jeho majiteli.

Totožnost podezřelého, který měl do auta vniknout, se policistům podařilo operativním šetřením zjistit. Jedná se o 50letého Jirkovana. Ten se měl podle zjištění policistů o měsíc později dopustit ještě dalšího vloupání. Tentokrát byl na to sám a vybral si vozidlo zaparkované v ulici Hornická v Jirkově. Po vniknutí do auta měl ze zavazadlového prostoru odcizit zesilovač a poškodit terárium, které tam bylo uložené. Majiteli tak vznikla více než pětitisícová škoda.

Padesátiletého muže vyšetřovatel obvinil ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže, za který mu u soudu hrozí až dvouleté vězení. Za podíl na krádeži ve formě účastenství je však díky „hlídání u auta“ stíhána i zmíněná žena. Devětadvacetileté několikrát trestané recidivistce hrozí s ohledem na její nedávné odsouzení za krádež až tříleté odnětí svobody.

Vadily mu dopravní značky i popelnice

Podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví sdělili policisté 27letému muži z Chomutova, který koncem dubna v nočních hodinách řádil v ulici Blatenská. Podle policistů měl hlasitě pokřikovat, bouchat víkem od popelnice a poškodit několik dopravních značek tak, že jim například zohýbal rohy nebo utrhl držák, kterým byla značka připevněna ke sloupu. Způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála čtyři tisíce korun. Policejní hlídka výtržníka na místě zadržela a umístila do cely. Za zmíněný trestný čin dotyčnému u soudu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest.



Snadná kořist

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který měl koncem dubna z chodby v suterénu panelového domu ve Vejprtech odcizit jízdní kolo v hodnotě předběžně vyčíslené na 10 tisíc korun. Majitelka nechala v suterénu kolo volně odložené a nijak ho nezajistila proti krádeži, což se jí zřejmě vymstilo. Snadné kořisti si někdo všiml a kolo ukradl. V případě dopadení může být pachatel odsouzen až k dvouletému odnětí svobody.





por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 4. května 2022

