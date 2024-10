Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do sklepních kójí objasněno

DĚČÍNSKO – Obviněnému muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody; Z trestu se neponaučil…

Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 19letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Obviněný mladík se měl na přelomu měsíců července a srpna letošního roku vloupat do několika sklepních kójí v jednom panelovém domě v Děčíně. Ze sklepních kójí měl následně odcizit uskladněné domácí spotřebiče a lyžařské vybavení. Poškozeným způsobil škodu za více než 11 tisíc korun. Díky skvělé práci děčínských policistů a na základě vyhodnocení zajištěných stop se podařilo obviněného muže usvědčit. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky za mřížemi.

Z trestu se neponaučil

Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 34letého muže z Chomutovska a obvinili ho z přečinu krádeže. Muž měl hned v několika obchodech s potravinami a drogerií v Děčíně, v Kadani i Bílině brát vše, co mu přišlo pod ruku. Zajímaly ho zejména žvýkačky, dětské pleny, SIM karty nebo holicí strojky. Podle zjištění kriminalistů měl během prvního červencového týdne, ve čtyřech případech projít pokladnami prodejen bez zaplacení s odcizeným zbožím, celkem za více než 19 tisíc korun. Vypátrat a ztotožnit se muže podařilo zejména díky dobré místní a osobní znalosti a vynikající spolupráci policistů z Děčína, Ústí nad Labem, Kadaně a Bíliny. A protože byl za obdobnou trestnou činnost v nedávné minulosti soudně trestán, hrozí mu nyní za uvedené jednání v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Děčín 1. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem