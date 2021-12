Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do chatek objasněno

Policisté dopadli 23letého muže, který je podezřelý, že koncem května v zahradní kolonii v Děčíně přelezl plot a následně se vloupal do chatky, odkud odcizil několik kusů nářadí. Dalšího vloupání se měl dopustit koncem července, kdy se do zahrádkářské kolonie vrátil a vloupal se do chatky a sousední dřevěné stavby. Ukradl různé nářadí, alkohol a navíc ze záhonků a skleníku sklidil úrodu okurek, paprik a cibule, celková škoda byla vyčíslena na čtrnáct tisíc korun.

V kolonii se mu tak zalíbilo, že se společně se dvěma komplici ve věku 18 a 19 let v polovině srpna vloupali do další chatky, odkud si odnesli různé druhy elektroniky, nářadí, vařič, alkohol a další věci celkem za více jak 26 tisíc korun.

Všem třem spolupachatelům už policisté sdělili podezření z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, v případě odsouzení jim hrozí až tříleté tresty odnětí svobody.

Vloupání do květinářství

Jen pár dnů stačilo varnsdorfským policistům k dopadení muže podezřelého z vloupání do květinářství. Pětatřicetiletého lapku ale nezajímaly rostliny, nýbrž peníze a notebook, který našel uvnitř prodejny. Celková škoda byla vyčíslena na osm a půl tisíc korun, policisté muži sdělili podezření z přečinu krádeže, za který mu s ohledem na jeho trestní minulost v případě uznání viny hrozí až tříleté vězení.

Z pozemku zmizelo lešení

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který ve Varnsdorfu vnikl na pozemek, kde se nachází základy novostavby domu. Z pozemku odcizil několik kusů lešení, škoda byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, pachateli hrozí v případě dopadení až dvouleté vězení.

Krádež hydraulického kladiva

Škodu ve výši 150 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který vnikl na oplocený prostor staveniště v Děčíně, odkud odcizil hydraulické kladivo na zadní rypadlo bagru. Policisté případ prověřují jako přečin krádeže, pokud se zloděje podaří dopadnout, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

