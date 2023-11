Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vandal posprejoval vlak

ÚSTECKO - Tvorba vandala vyjde poškozenou společnost na 30 tisíc korun.

Posprejování vlaku

Ústečtí policisté pátrají po vandalovi, který v průběhu noci v ulici Tovární poblíž vlakového nádraží posprejoval řídící vůz vlakové soupravy a poškozené společnosti způsobil škodu kolem 30 tisíc korun.

Řídil i přes vyslovený zákaz

Chlumečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 35letému řidiči z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý muž byl v nočních hodinách v Předlicích zastaven policejní hlídkou při dopravní kontrole. Muž při kontrole policistům předkládal doklady jiné osoby, za kterou se vydával. Policisté následně v dostupných evidencích zjistili, že tento řidič má až do únoru 2025 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Svým chováním si podezřelý značně přitížil, kdy mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 13. listopadu 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

