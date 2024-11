Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V úprku před policisty vyskočil z okna

LOUNSKO – I přes úctyhodný běžecký výkon nakonec stejně skončil ve věznici.



V uplynulých dnech dostali policisté z Oddělení hlídkové služby Postoloprty za úkol dodat do výkonu trestu muže, kterému se do vezení nechtělo.

Strážci zákona krátce před 22. hodinou vyrazili do místa bydliště dotyčného. Při příjezdu spatřili rozsvícené okno bytu, který by měl obývat. Ze staré známosti bylo policistům jasné, že se mu nikam s muži zákona chtít nebude a pravděpodobně se pokusí o úprk. Proto zaujali své pozice a hlídali vnitřní i vnější prostory domu. Jejich domněnka se potvrdila, jelikož ve chvíli, kdy “hlídkaři“ zazvonili na domovní zvonek, ozval se v předmětném bytě a následně i venku před domem hlasitý šramot. Jeden z venku stojících policistů si všiml bosého muže, který se pokoušel z místa ve spěchu zmizet a k jeho smůle vypadal přesně jako dotyčný k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hlídka na nic nečekala a okamžitě se vydala za bosým atletem. Nicméně pokus o úprk ulicemi Staňkovic neměl dlouhého trvání. Dvaatřicetiletý muž si totiž uvědomil, že s ním policisté stále drží tempo, a tak se po nějaké době policistům vzdal a skončil v poutech.

Po návštěvě nemocnice, kterou musel běžec podstoupit v důsledku svého skoku z prvního patra, putoval rovnou do Vazební věznice Litoměřice.

19. listopadu 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého krajeilustrační foto

