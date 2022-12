Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V krádežích pokračoval

CHOMUTOVSKO - Za mřížemi se možná zdrží déle; Od nehody ujel, byl dopaden.

Jednadvacetiletého muže z Chomutovska stíhá vyšetřovatel pro pokračující trestný čin krádeže. Mladík totiž na konci léta navštěvoval pravidelně jednu prodejnu v Kadani. Chodil si tam pro různé zboží, avšak zásadně za něj neplatil. Poté, co si z regálů sebral třeba alkohol, holicí strojky nebo cukrovinky, tak s nimi prošel prostorem pokladen a bez jejich zaplacení utekl pryč. Někdy se ani neobtěžoval svůj úlovek ukrýt a držel ho prostě jen v ruce. Poslední zářijová krádež se mu úplně nezdařila, byl zastaven ostrahou a odcizené zboží musel vrátit. Přesto se mu po chvíli podařilo pracovnici prodejny, která ho držela za rukáv, vytrhnout a utéct.

Krádeže byly oznámeny policistům, kteří díky osobní znalosti v dotyčném muži poznali recidivistu, jenž byl za podobnou činnost již v minulosti opakovaně policií i soudy řešen. Za krádež byl odsouzen i v tomto roce, a to k šestiměsíčnímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Do vězení však ve lhůtě stanovené soudem nenastoupil a na základě příkazu k dodání do výkonu trestu ho tam posléze eskortovali policisté.

Kvůli pokračování v krádežích by se za mřížemi mohl zdržet ještě déle, nyní mu totiž u soudu hrozí v případě prokázání viny až tříleté odnětí svobody.

Od nehody ujel, byl dopaden

Spravedlnosti se pokusil uniknout 57letý cizinec, který žije na Chomutovsku. Ten v druhé polovině listopadu při couvání před supermarketem ve Vejprtech zřejmě přehlédl zaparkované vozidlo a došlo ke střetu. S řešením nehody si řidič hlavu nelámal a z místa rovnou odjel pryč. Hlídka vejprtských policistů ho však posléze vypátrala a odhalila také pravděpodobný důvod, proč dotyčný místo nehody raději opustil. Muž byl totiž pod vlivem alkoholu, což potvrdila dechová zkouška. Naměřené hodnoty se pohybovaly kolem 2,7 promile. Při nehodě vznikla škoda vyčíslená na 60 tisíc korun.

Policisté cizinci již sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu u soudu hrozí odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 5. prosince 2022

