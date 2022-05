Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Úspěšná realizace toxi týmu

DĚČÍN – Další zásah na drogové scéně

V průběhu tohoto týdne realizovali kriminalisté ,,TOXI“ týmu územního odboru Děčín, na základě dlouhodobé operativní činnosti, další případ na úseku drogové problematiky. Odhalili nejenom varnu pervitinu, ale i jeho prodej. Zadrženy byly tři osoby, které se ve struktuře drogové trestné činnosti podílely na výrobě a distribuci pervitinu. Kriminalisté zasahovali na dvou místech v okrese Děčín. Při domovních prohlídkách byly zajištěny chemické nádoby, nádoby s chemikáliemi a prekurzory. Kriminalistům se v rámci realizace také podařilo zajistit léčiva obsahující látku pseudoefedrin v množství 2130 g a finanční hotovost v celkové výši 40 tisíc korun a 300 euro jako výnos z trestné činnosti. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz.

Trestná činnost zadržených je datována od léta loňského roku. Jak kriminalisté zjistili, prekurzor použitý k výrobě drog, tj. léčivo s obsahem pseudoefedrinu, měli dovážet ve velkém množství z Polska. Podle kriminalistů měli za použití chemikálií vyrobit kolem 1 kg psychotropní látky metamfetaminu, tzv. pervitinu, který měli dále distribuovat a to buď zdarma, za úplatu či protislužbu dalším odběratelům.

V současné době děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věkovém rozmezí od 29 do 44 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy ve formě spolupachatelství, za což jim v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let. U jednoho z obviněných dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí do vazby, u druhého z obviněných bude kriminalisty podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby státnímu zástupci podán. Práce kriminalistů tímto zdaleka nekončí. Dále velmi intenzivně na kauze drogové kriminality pracují.

Děčín 27. května 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

PČR ÚO Děčín

