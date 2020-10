Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradl nastartované auto

MOSTECKO - A to přímo před očima majitele, který si jen odskočil do obchodu; Při krádežích byla vždy přistižena ostrahou.

Šestkrát kradla a šestkrát ji zadržela ostraha

Nepolepšitelná je zřejmě 34letá žena z Mostu. Ta v Mostě navštívila v šesti případech různé supermarkety, kde nakupovala s tím, že za zboží nebude platit. Ve všech případech ji po krádežích zadrželi pracovníci ostrahy a odcizené zboží jí zabavili. V její tašce skončily salámy, maso, cukrovinky, žvýkačky a další zboží, vše v celkové hodnotě 7 914 korun. Policisté obvodního oddělení v Mostě ženě předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Nastartované auto ukradl před očima jeho majitele, toho při ujíždění ohrozil

Do vazby putoval koncem září 23letý muž z Mostu. Dle policie měl odcizit dvě vozidla a řídit přes vydaný platný zákaz řízení. Policie muže obvinila z přečinů porušování domovní svobody, krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Loni se obviněný vrátil z vězení a opět se ocitl na šikmé ploše. Z důvodu obavy, že obviněný bude v trestné činnosti pokračovat, podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět k uvalení vazby. Státní zástupce i soud se k vazebnímu stíhání přiklonili.

V obci na Mostecku měl Mostečan odcizit osobní vozidlo v hodnotě 295 tisíc korun. To stálo na návsi otevřené a nastartované poté, co si jeho majitel odskočil jen do obchodu. Když se po pár minutách vrátil zpět k autu, nestačil se divit. Za volantem jeho vozidla seděl cizí muž. Poškozený chtěl otevřít dveře u řidiče a zabránit neznámému v odjezdu, ale obviněný vozidlo rozjel a poškozený upadl na zem a způsobil si drobné poranění. Po vozidle bylo ihned policií vyhlášeno pátrání a ještě týž den bylo nalezeno hlídkou v katastru obce Obrnice opuštěné. Z vozidla měl obviněný odcizit doklady, platební karty, tašku, peněženku, mobilní telefon a další věci.

Jen o pár dnů později měl obviněný v Žatci překonat v ranních hodinách oplocení u rodinného domu a z otevřené garáže odcizit osobní vůz v hodnotě 100 tisíc korun. S vozidlem odjel do Mostu. Ve městě byl muž spatřen za volantem vozidla díky všímavosti a osobní a místní znalosti policisty z obvodního oddělení Most. Ten byl ve svém volnu a okamžitě informoval kolegy z hlídkové služby. Ti po odcizeném vozidle pátrali a nakonec ho objevili na sídlišti Zahradní i s řidičem. Jak se ukázalo, Mostečan řídil obě vozidla, i když má vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Stíhanému nyní za tato jednání hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody.

Most 7. října 2020

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem