Totožnost neznámého zjištěna

CHOMUTOVSKO - Dětem nic nehrozilo; Prodávat nebo jinak poskytovat alkohol mladistvým je protizákonné.

Včera přijali chomutovští policisté oznámení týkající se kontaktování dvou žáků Základní školy Chomutov, Kadaňská, neznámým mužem při jejich pondělní cestě ze školy. Muž měl žáky oslovit v ulici Alešova, a to přímo z vozidla, a nabídnout jim odvoz domů. Žáci na něj nereagovali a pokračovali v chůzi. K žádnému dalšímu kontaktu nedošlo a muž s vozidlem odjel. Policisté včetně kriminalistů se začali oznámením ihned zabývat a také ve spolupráci se strážníky přijali patřičná opatření. Provedeným šetřením se policistům již podařilo ustanovit muže, který měl žáky v pondělí oslovit. Zjistili, že se jedná o staršího muže, který chlapcům skutečně odvoz nabídl, protože si je zezadu spletl s dětmi sousedů. Chlapcům tedy nehrozilo žádné nebezpečí, avšak v dané situaci se zachovali správně, když nereagovali na oslovení cizí osobou a vše řekli doma. Díky rodičům se tak informace dostala i k vedení základní školy, jejíž ředitelka se ihned obrátila na policii.

Přestože tentokrát děti v ohrožení nebyly, apelují policisté v souvislosti s podobnými případy na rodiče i pedagogy, aby opětovně s dětmi probíraly, jak se v takových situacích správně zachovat. Příkladem správného chování může být právě reakce zmíněných žáků, kteří na oslovení nereagovali, pokračovali v chůzi a informovali rodiče.

Prodávat nebo jinak poskytovat alkohol mladistvým je protizákonné

Kvůli prodeji láhve vodky mladistvému chlapci se do konfliktu se zákonem dostala 29letá cizinka žijící v Chomutově. Žena, prodávající v obchodě s potravinami na chomutovském sídlišti, koncem roku prodala v odpoledních hodinách 15letému chlapci vodku, aniž by se přesvědčila o jeho věku. Mladík poté zakoupený alkohol vypil spolu s 16letou dívkou, která v důsledku toho upadla do bezvědomí a musela být převezena do nemocnice. Tam byl její stav stabilizován a další den byla propuštěna domů. Podle toxikologického rozboru měla dívka v krvi přes dvě promile alkoholu. Mladý muž nadýchal hodnotu 0,87 promile.

Když policisté zjistili, od koho mladistvý láhev s alkoholem získal, sdělili dotyčné prodavačce podezření ze spáchání trestného činu podání alkoholu dítěti. Podle zákona jí může hrozit v krajním případě uložení trestu odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. ledna 2023

