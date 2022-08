Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tisková konference ÚO Louny

LOUNY – Objasnění případu legalizace výnosů z trestné činnosti.

Dne 30. srpna 2022 v dopoledních hodinách proběhla v prostorách Územního odboru Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje tisková konference. Jejím tématem bylo objasnění případu legalizace výnosů z trestné činnosti a podezření ze souvisejícího zločinu podvodu.

Intenzivní a několikaměsíční práci přiblížil médiím zástupce ředitele Územního odboru Louny plk. Ing. Petr Molnár a vedoucí Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Louny mjr. Bc. Robert Plzák s komisařkou por. Bc. Lucií Urbánkovou.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality momentálně prověřují podezření ze spáchání trestného činu podvodu, podle vyhodnocení dostupných informací byla způsobená škoda vyčíslena na bezmála 1,9 milionu Kč.

Prověřované podvodné jednání mělo spočívat v tom, že dosud neznámý pachatel měl postupně získávat důvěru oslovených osob navozením pocitu náklonosti, lítosti a empatie. Komunikace vždy probíhala v rodném jazyce poškozené osoby, a to prostřednictvím internetového překladače („lámanou češtinou“). Neznámý pachatel se měl představovat jako lékař, americký agent, voják či vojačka nebo advokát s použitím různých jmen. Následovaly smyšlené příběhy o převodu dědictví, kauci na propuštění z vězení, nebo obstarání mezinárodní zásilky, a poté mělo docházet k vylákání a převodu peněžních prostředků.

V souvislosti s výše zmíněným prověřovaným trestným činem podvodu již lounští kriminalisté obvinili z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti jednoho občana cizího státu. Dotyčný cizinec si měl podle zjištění policistů nechávat přeposílat finanční prostředky získané podvodným jednáním na svůj bankovní účet a část z nich pak přeposílat dále. Tímto způsobem byl zjištěn celkový prospěch ve výši téměř 800 tisíc korun. V rámci trestního řízení bylo provedeno několik desítek výslechů a domovní prohlídka. Po vyhodnocení prověřováním získaných informací bylo zahájeno trestní stíhání, soud na základě podnětu vyšetřovatele a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny hrozí muži za toto jednání trest odnětí svobody až do výše šesti let.

Policisté však také pracují s variantou, že cizinec měl být zapojen do výše popsaného podvodu. Pokud bude podezřelý obviněn i z trestného činu podvodu, může mu v případě prokázání viny podle zákona hrozit trest odnětí svobody až do výše pěti let.



Výše popsanou trestnou činnost páchají v rámci celého světa dobře organizované skupiny cizinců. Peníze zpravidla putují na střední východ či do jižních zemí a z účelově založených kont jsou přeposlány do bank třetího světa, kde už je nelze dohledat. Samotné šetření věci zpravidla naráží na absenci mezinárodních smluv o policejní spolupráci u zúčastněných států, případně nedohledatelnost místa a toku peněz, odkud probíhala komunikace.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty apod.

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání.

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás značné finanční prostředky

a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás značné finanční prostředky nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání.

30. srpna 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

