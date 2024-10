Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tisková konference k případu organizované skupiny distributorů drog do věznic v Ústeckém a Středočeském kraji

ÚSTECKÝ KRAJ – Tiskové oznámení pro zástupce médií.

Vážené novinářky, vážení novináři,

dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Louny ke sdělení informací z nedávno objasněného rozsáhlého případu organizované skupiny osob, která distribuovala drogy do věznic Nové Sedlo, Všehrdy a Vinařice. V případu došlo k obvinění 10 osob mnoha generací, a to ve věku od 20 do 66 let.

Tisková konference SKPV ÚO Louny se uskuteční dne 23.10.2024 v 10:00 hodin v budově Územního odboru Louny na adrese Cukrovarská zahrada č.p. 1124 v Lounech.

V případě zájmu, potvrďte prosím svou účast na e-mail (jakub.mares3@pcr.cz) do 22.10.2024 12:00 hod.

S pozdravem

nprap. Jakub Mareš

oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

14. října 2024

