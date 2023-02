Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Syřané do Německa nedojeli

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidič vozu čelí obvinění…

V pondělí 13. 2. 2023 krátce po půlnoci, zjistila hlídka dálničních policistů provádějící dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na dálnici D8 ve směru jízdy od Prahy na Ústí nad Labem, nestandartní chování jednoho z účastníků silničního provozu. Vozidlo se policisté rozhodli zastavit a zkontrolovat. Vozidlo bylo zastaveno u exitu poblíž Roudnice nad Labem předepsaným způsobem za užití VRZ a červeného nápisu “POLICIE NÁSLEDUJ ZA MNOU”.

Při kontrole vozidla a jeho posádky pojala hlídka podezření na nelegální migraci, neboť osobní doklady předložil pouze dvaačtyřicetiletý řidič – státní příslušník Marockého království s povolením pobytu v ČR. Další 4 spolucestující neměli u sebe žádné doklady totožnosti. Následně bylo zjištěno, že se jedná o Syřany ve věku 55, 34, 23 a 18 let. Údajně měli cestovat přes Turecko směr Srbsko, přes Slovensko do České republiky a dále do Německa. Posádka vozu tak putovala na služebnu cizinecké policie, kde s nimi příslušníci provedli základní úkony a vyslechli je za přítomnosti tlumočníků. Po ukončení správního řízení došlo na základě readmisní dohody k jejich předání na území Slovenské republiky.

Řidiče, který měl být členem organizované skupiny převaděčů a měl se snažit cizince za úplatu dostat do Německa a dále měl napomáhat k nedovolenému překročení státní hranice, již litoměřičtí kriminalisté obvinili ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

15. 2. 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

