Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Svobody si moc neužil

MOSTECKO - Muž je opět za mřížemi.

Mostečtí policisté zahájili trestní stíhání 25letého muže ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci. Ten měl v polovině srpna v brzkých ranních hodinách násilně překonat oplocení parkoviště. Tam opět za užití síly poškodil osobní automobil Volkswagen, ze kterého podle kriminalistů odcizil uloženou finanční hotovost 4 tisíce korun. Na samotném počátku tohoto týdne uskutečnil stejnou noční výpravu. Tentokrát ale na jiné oplocené parkoviště, kam vniknul otvorem. Mostečan si vyhlédl zaparkovaný vůz Škoda, kterému způsobil poškozením několika tisícovou škodu. Do útrob vozidla se mu nepodařilo dostat, protože dostal strach. Po nezdaru obhlédl okolí parkoviště a po chvíli šel zase do akce. Zřejmě ho zlákal nezabezpečený automobil stejné značky stojící opodál. Taktéž asi zklamaný obviněný své ruce nenaplnil, protože ho tam prý nic zajímavé nezaujalo. Policisté začali na případech intenzivně pracovat. Rychlost přinesla ovoce a předvolali si k výslechu již jim známou osobu z Mostu. Pouhé 4 dny před první vloupačkou se stíhaný vrátil z výkonu trestu odnětí svobody. Minulý rok byl totiž mosteckým soudem za majetkovou trestnou činnost potrestán. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby, čemuž okresní soud vyhověl. Z vězení se může v případě uznání vinny vrátit až za tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

25. srpna 2023

