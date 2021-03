Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Svobody si dlouho neužil

CHOMUTOVSKO - Recidivista se po dvou dnech vrátil za mříže; Známému prodala celkem 40 gramů pervitinu.

Jen dva dny svobody si stačil vychutnat 22letý muž z Chomutovska. Tohoto mladíka soud poslal již dříve na šest měsíců za mříže kvůli majetkové trestné činnosti. Odsouzený si trest odpykal a začátkem března byl propuštěn z vězení. O dva dny později se však vydal na „nákup“ do jednoho z chomutovských supermarketů. Na prodejně si vzal deset velkých čokolád v celkové hodnotě 999 korun a bez zaplacení s nimi prošel mimo prostor pokladen. Všiml si ho však pracovník ostrahy, který ho zadržel. Přivolaná policejní hlídka dotyčného odvezla a umístila ho do cely. Další den pak vyšetřovatel zahájil trestní stíhání obviněného mladíka pro trestný čin krádeže a navrhl, aby byl umístěn do vazební věznice. Státní zástupce i soudce byli stejného názoru a dotyčný tak na svobodě pobyl pouhé dva dny. Na výsledek vyšetřování teď čeká za mřížemi.

Známému prodala celkem 40 gramů pervitinu

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 25leté ženy z Jirkova. Obvinil ji z toho, že přibližně od března do listopadu loňského roku prodávala na různých místech v Chomutově pervitin. Celkově se mělo jednat o 40 gramů této drogy. Přijít si tak měla na 40 tisíc korun. Pervitin měla prodávat svému známému, který je nyní sám trestně stíhán pro jinou trestnou činnost a je ve vazební věznici.

Obviněné ženě za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. března 2021

vytisknout e-mailem