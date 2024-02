Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

STAŇ SE JEDNÍM Z NÁS!

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje hledá nové kolegy do svých řad.

Být policistou, který ctí zákon a chce skutečně i za cenu svého osobního nepohodlí pomáhat druhým. Právě tímto způsobem můžete jednoduše naplnit motto služby POMÁHAT A CHRÁNIT a vnímat své zaměstnání jako celoživotní poslání.



PŘEDPOKLADY K PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU

věk nad 18 let

občanství České republiky

bezúhonnost

minimálně střední vzdělání

osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost k výkonu služby

není členem politické strany nebo hnutí

nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

CO VLASTNĚ BEZÚHONNOST ZNAMENÁ?

Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.

OSOBNOSTNÍ, FYZICKÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Psychotesty, fyzičky a zdravotní prohlídka nejsou věci, kterých by se měl kdokoli bát. Je férové říct, že ne každý všemi prověrkami projde, ale také je třeba zdůraznit, že řada lidí se jich zbytečně obává.

- Zjišťování osobnostní způsobilosti, tzv. psychotesty, mají za cíl ověřit vaše osobnostní předpoklady pro řádný výkon profese policisty. Tedy např. to, zda máte dostatečné rozumové předpoklady, dokážete zachovat klid v náročných situacích, nebo zda jste dostatečně vytrvalí a svědomití při plnění úkolů. Není třeba se obávat, že výsledkem této části bude doporučení na léčení se u psychiatra - výsledky slouží jen k posouzení osobnostní způsobilosti k výkonu služby.

- Fyzické testy ověřují motorické, silové i vytrvalostní schopnosti uchazeče. Skládají se ze 4 disciplín a všechny jsou nastaveny tak, aby je i nesportovec po pár týdnech přiměřené přípravy mohl zvládnout. Policista nemusí být vrcholový atlet (samozřejmě může a budeme za ně rádi), jen potřebuje zvládnout koordinaci v různých situacích.

- O zdravotní stav svého těla, stejně jako o svou fyzickou kondici, se každý z nás může do jisté míry postarat sám. Naším cílem pak je zjistit, zda je vaše tělo na policejní službu dostatečně připraveno. K tělesné kultuře patří také umělecké zkrášlování, zejména tetování, a to již prakticky od nepaměti. Jeho rozmach v běžné populaci se během posledních let přenesl i do policejního sboru. V současnosti není tetování policisty povoleno pouze na hlavě. Zároveň však žádné tetování nesmí být vulgární nebo svým významem dokonce směřovat k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka.

A CO NABÍZÍME?

PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM



PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ KURZU ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY (9 MĚSÍCŮ) MINIMÁLNÍ PLAT VE VÝŠI 35.200 KČ



STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ



NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 110.000 KČ

Každý nový policista si po půl roce u nás může požádat o vyplacení náborového příspěvku.



Policejní služba je odpovědna a občas pěkně tvrdá práce, proto dostanete 6 týdnů dovolené, ať se hodíte do pohody. A taky máme kratší pracovní týden, jen 37,5 hodiny.



Když přijdete v práci k úrazu anebo prostě onemocníte, tak jistě oceníte, že celý první měsíc máte plný plat. Stejně tak při ošetřování člena rodiny se nic nekrátí. To jsou podmínky, které těžko najdete někde jinde.



Průběžné vzdělávání je pro policisty nutnost, ale rozhodně nemusí být nuda. Co se dozvíte a naučíte u nás, vás nikdo jiný nenaučí. Náš školský systém k tomu nabízí řadu dalších zajímavých kurzů. Za zmínku stojí, že policistu umíme podpořit i při studiu vysoké školy.



Většinu benefitů může policista čerpat prakticky hned po přijetí do služebního poměru. Policie České republiky však nabízí velmi významné výhody, které jsou spojeny s věrností ke službě veřejnosti.



- Každé 3 roky se započítává dosavadní praxe a zvyšuje se základní tarif (plat) policisty.

- Policista má po 6 letech služby nárok na odchodné. To činí 1 až 6 měsíčních platů podle délky jeho služby.

- Policista má po 15 letech služby nárok na výsluhový příplatek. Ten je ve výši 20 – 50 % jeho platu, a to opět v závislosti na odsloužených letech.

- Policista má po 15 letech služby každý rok také nárok na 2 týdny rehabilitací, které může trávit v lázeňských zařízeních Ministerstva vnitra, rekreačních objektech policie nebo individuálně.



DLOUHDOBOU PERSPEKTIVU



SOCIÁLNÍ JISTOTY A KARIÉRNÍ POSTUP

Kontakty na výběrová pracoviště Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem:

tel.: 974421750, 974421751; mobil: 727917225, 727917252

e-mail: krpu.nabor@pcr.cz

Územní odbor Děčín: 974432400

Územní odbor Chomutov: 974433400

Územní odbor Litoměřice: 974436400

Územní odbor Louny: 974437400

Územní odbor Most: 974438401, mobil: 727917251

Územní odbor Teplice: 974439400

Územní odbor Ústí nad Labem: 974421750, 974421751

V případě zájmu prosím zasílejte:

Podrobné informace pro uchazeče o práci u Policie ČR naleznete na těchto stránkách NÁBOR POLICIE.

27. února 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

