Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Stále ve střehu

TEPLICKO - Policisté ve volnu zadrželi dalšího muže se zákazem řízení.

V úterý jsme informovali o dvojici policistů z obvodního oddělení v Proseticích, kteří v době svého volna zadrželi muže, který má soudem vysloven tříletý zákaz řízení motorových vozidel (více k případu ZDE). Včera ráno jel jeden z těchto policistů do práce se svou kolegyní a v ulici Bystřanská uviděli u osobního auta 27letého muže, o kterém z osobní znalosti ví, že má také vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Když si sedl za volant a rozjel se, začali ho pronásledovat a prostřednictvím operačního důstojníka požádali o vyslání policejních hlídek, které by ho mohly zadržet. V ulici Lounská začalo hrozit, že by mohl ujet dříve, než dorazí posily, proto mu zahradili cestu soukromým autem, kterým jeli do práce. Řidiče, který má soudem uložen dvouletý zákaz činnosti, na místě zadrželi a předali k eskortě kolegům, kteří na místo vzápětí přijeli. Na služebně si pak muž převzal sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, při rozhodování o druhu a výši trestu zřejmě soudce přihlédne i ke skutečnosti, že měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle.

13. března 2020, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

