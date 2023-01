Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spravedlnosti neutekli

MOSTECKO - Policisté zatkli dva hledané; Krádež obojků.

Ve středu litvínovští policisté narazili na 45letého muže z Havířova, po kterém pátral Okresní soud v Mostě. Toho hlídka zatkla v odpoledních hodinách v ulici Mostecká. Soud na muže vydal příkaz k zatčení, protože se vyhýbá trestnímu řízení v jisté věci, ve které je podezřelý z majetkové trestné činnosti. Druhý den byl do soudní budovy za doprovodu policistů převezen. Jiného, 42letého Mostečana zatkli ve čtvrtek policisté hlídkové služby. Ten pro změnu procházel evidencí hledaných osob, protože nenastoupil na základě příkazu soudu do výkonu trestu odnětí svobody. Mřížím se vyhýbal od srpna loňského roku. Ještě týž den odpoledne se svezl policejním vozem do vazební věznice.

Na obvodním oddělení v Mostě si převzal sdělení podezření 42letý muž ze spáchání trestného činu krádeže. Ten měl ve čtvrtek odpoledne odcizit dva psí obojky v jedné z mosteckých lékáren. Vystavené zboží si vložil do příručního zavazadla. Z prodejny odešel, ale u pokladny se nezastavil a s placením si hlavu nelámal. Prodavačce ovšem tento nekalý nákup neunikl. Mostečana i s ukradeným zbožím za 1800 korun před provozovnou zadržela a přivolala policejní hlídku. Ta ho zadržela a převezla na služebnu. Vyšlo totiž najevo, že podezřelý nekradl poprvé. Za majetkovou trestnou činnost byl soudem několikrát potrestán včetně výkonu trestu odnětí svobodu v celkovém rozsahu 20 měsíců. Bude-li uznán vinným i v tomto případě, může nepoučitelný muž opět očekávat až tři roky ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. ledna 2023

