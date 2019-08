Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spory řešili pěstmi

MOST - Jeden kvůli ženě, druhý pro údajný dluh; Okradl vlastní matku.

Obvinění z výtržnictví čekalo 25letého muže z Litvínova. Ten měl v Litvínově na místě veřejně přístupném u Koldomu v pozdně odpoledních hodinách napadnout 37letého muže ze sousedního okresu. Napadení předcházela hádka. Po slovní rozepři měl obviněný muže udeřit rukou sevřenou v pěst do obličeje. Po konfliktu navíc obviněný poškozeného častoval vulgárními urážkami. Napadenému stíhaný způsobil poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Muži se znali a předmětem jejich sporu byla pravděpodobně žena.

Hamerští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 20letému muži z Litvínova. Ten měl minulý týden v obci na Litvínovsku kolem půlnoci v bytě své matky odcizit z její kabelky a z peněženky finanční hotovost ve výši 10 000 korun, poté co žena usnula. Mladík následně z bytu odešel. Záhy byl vypátrán policisty na ulici. Policisté peníze zajistili u jeho kamaráda a to v hodnotě šest tisíc korun. Kde skončila zbývající částka, je předmětem dalšího šetření.

Dostal pěstí a nožem do zad

Z pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví čelí obvinění 31letý muž z Mostu. Ten měl v červnu v odpoledních hodinách na sídlišti Liščí Vrch v Mostě na místě veřejnosti přístupném napadnout jiného muže. Motivem napadení bylo řešení údajného dluhu, který má mít obviněný vůči kamarádce poškozeného. Obviněný měl poškozeného po předchozí slovní rozepři udeřit pěstí a posléze ho měl bodnout vrhačským nožem do zad. Poškozený utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a následný zákrok. Útočník z místa utekl. Policisté ho následně zadrželi v Chomutově v jednom bytě. Nůž byl zajištěn pro potřeby trestního řízení. Obviněný Mostečan je stíhán na svobodě a v případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let.

Most 7. 8. 2019

nprap. Ludmila Světláková

