Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Silvestr se blíží

ÚSTECKÝ KRAJ – Pozor na zábavní pyrotechniku!

Blíží se konec roku a s ním spojené oslavy v mnoha případech za použití zábavní pyrotechniky. Jako každým rokem i letos varují policisté před nezodpovědnou manipulací s pyrotechnikou. Aby se předešlo případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, radí dodržovat některé zásady.

Několik základních rad k nákupu a manipulaci se zábavnou pyrotechnikou



V současné době je na trhu k dostání široká škála zábavné pyrotechniky. Jak poznat, který výrobek je kvalitní? Na každém výrobku by měl být čitelný a srozumitelný návod, jak s ním bezpečně manipulovat. V případě, že na výrobku nejsou základní informace uvedeny, není jeho kvalita zaručena!

Většina výrobků zábavné pyrotechniky patří do rukou občanů starších 18 let. Hlavně rodiče by měli na Silvestra dohlédnout na své děti. Právě děti a mládež se při neodborné manipulaci s rachejtlemi, bouchacími kuličkami a podobnými pyrotechnickými výrobky vystavují velkému riziku úrazu!

Při neodborné manipulaci nebo u použití nekvalitního výrobku není vyloučen vznik požáru. V žádném případě nepoužívejte zboží s prošlou záruční dobou. Veselá nálada se může během okamžiku změnit v nepříjemné zážitky.

Alkohol a jiné drogy k pyrotechnice nepatří!

Doufejme, že letošní silvestrovské oslavy budou klidné a bezpečné.



Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky.

Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin. Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro 3 zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.

Pyrotechnické_výrobky_(zábavní_pyrotechnika)_-_základní_právní_úprava

Hlavní_zásady_pro_zacházení_s_pyrotechnickými_výrobky_

Ověřovací označení CE

29. 12. 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem