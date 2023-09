Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sériový zloděj dopaden

CHOMUTOVSKO - Městu se vyhýbal, kradl výhradně v obcích.

Sérii majetkové trestné činnosti se škodou v řádech stovek tisíc korun objasnili chomutovští kriminalisté. Dopadli 31letého muže, který má mít na svědomí několik vloupání zejména do prodejen se smíšeným zbožím v různých obcích na Chomutovsku. Dopustit se jich měl v období několika měsíců a do objektů svého zájmu se vydával v noci nebo v pozdních večerních hodinách. Po násilném vniknutí si měl zevnitř odnášet zejména cigarety a jiné tabákové výrobky, alkohol nebo finanční hotovost. Nepohrdl ale ani sladkostmi a nealko nápoji. V jednom případě změnil předmět zájmu a místo prodejny navštívil cizí pozemek, kde měl ukrást jízdní kolo opřené o dům. Škoda na odcizených věcech se v součtu vyšplhala na bezmála 250 tisíc korun, na dalších 40 tisíc byly vyčísleny škody způsobené násilným vniknutím do objektů nebo pokladen.

Zmíněný muž se navíc vyhýbal nástupu do výkonu trestu, kam ho soud v červnu poslal za předchozí majetkovou trestnou činnost. Místo, aby do věznice po obdržení soudní výzvy nastoupil, skrýval se u své přítelkyně v obci v okrese Chomutov. Kriminalisté však operativní činností místo jeho pravděpodobného pobytu zjistili a muže si tak policisté nakonec odvezli i přesto, že ho žena zapřela a hledaný byl ukrytý pod postelí. Kromě převozu do věznice muže čekalo také zahájení trestního stíhání pro spáchání pokračujícího trestného činu krádeže a trestných činů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na svobodu se obviněný jen tak nejspíš nepodívá. Nyní je ve výkonu trestu a za výše popsané jednání mu hrozí další, tentokrát až pětileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. září 2023

vytisknout e-mailem