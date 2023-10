Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Seniora vypátral policejní psovod

DĚČÍNSKO - Policisté rychle nalezli pohřešovaného seniora

Od včerejšího večera pátrali policisté na Děčínsku po pohřešovaném seniorovi. Dne 10. října 2023 přijali krátce před půl devátou večer policisté oznámení o pohřešování 68letého muže z Kytlic. Muž vyrazil v dopoledních hodinách do lesa na houby směrem ke kopci Sokol v Kytlicích, ale zpět se do večerních hodin nevrátil. S ohledem na to, že hrozilo nebezpečí ohrožení jeho života, protože neměl u sebe potřebné léky, zahájili policisté okamžitou, rozsáhlou pátrací akci v terénu v lesním porostu v okolí Kytlic s využitím vrtulníku letecké služby PČR.

Do pátrání po muži se okamžitě zapojily dostupné hlídky z obvodních oddělení PČR z České Kamenice a Krásné Lípy, pátrači ze služby kriminální policie, policisté z oddělení hlídkové služby a speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje a psovod oddělení služební kynologie Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje.

Pátrací akce probíhala zhruba 2,5 hodiny a v čase 22:47 hod. vypátral pohřešovaného muže policejní psovod se služebním psem Erosem v lesním porostu. Senior ležel v blízkosti neznačené lesní cesty a byl značně vyčerpán a podchlazen, ale komunikoval. Policistovi řekl, že upadl a není schopen pohybu. Psovod ihned vyrozuměl ostatní kolegy. Policisté muži poskytli nezbytnou pomoc a namísto se dostavili také hasiči, kteří mu poskytli předlékařskou pomoc a muže transportovali na zpevněnou cestu k sanitnímu vozu. Zdravotníci seniora převezli do nemocnice.

Pátrací akce tak byla díky včasnému zásahu policistů úspěšná a se šťastným koncem.

Děčín 11. října 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna služební pes Eros Detailní náhled

