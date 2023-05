Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sebevrahovi rozmluvili čin policisté

DĚČÍN – Muž chtěl skočit ze skály

V neděli 30. dubna 2023 ve večerních hodinách přijali policisté na tísňové lince informaci o tom, že na skalní vyhlídce v Děčíně poblíž ulice na Vinici se nachází mladý muž a chystá se ukončit svůj život. Na místo ihned vyjeli policisté z oddělení hlídkové služby. S mužem se zasahující policistce podařilo navázat ústní kontakt. Policisté se ale museli držet od muže dál, protože ten seděl na hraně skály a opakovaně pokřikoval, ať se k němu nikdo nepřibližuje. Situace nevypadala nijak růžově, stále hrozilo nebezpečí, že muž ze skály skočí. Na místo události se mezitím dostavila další policejní hlídka z obvodního oddělení Děčín – Podmokly. Muž stále seděl na hraně pískovcové skály. Policisté se s mužem dál snažili vlídně hovořit, uklidnit jej a rozmluvit mu jeho počínání. To se jim nakonec společnými silami podařilo a muž slezl z kraje skály do bezpečí. Následně jej policisté předali do péče zdravotníků.

Děčínští policisté tak dokázali naplnit heslo „ POMÁHAT A CHRÁNIT “ a zachránili svým profesionálním jednáním lidský život.

Děčín 3. května 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

