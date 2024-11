Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rychle a zběsile

MOSTECKO - Řidič při ujíždění naboural.

Rychle a zběsile, tak by se dala popsat jedna z říjnových služeb mosteckých hlídkařů. Ti získali poznatek o pohybu odcizeného vozidla, které směřovalo od Bíliny k okresnímu městu. Závěr zákroku dopadl ovšem způsobem, na který by hlavní hrdina zmíněného filmu hrdý rozhodně nebyl.

Na příjezd zájmového automobilu Škoda bylo připraveno několik policejních hlídek. Jedna z nich spatřila vůz, jak odbočil ze silnice 1/13 do ulice Rudolická. Řidič asi tušil, že je něco špatně. Na kruhovém objezdu si návštěvu Mostu asi rozmyslel a vrátil se zpět na výpadovku do Teplic. To už ale mohl ve zpětném zrcátku sledovat modře rozblikané majáky s jasně červeným nápisem STOP. Šofér z Ústí nad Labem si byl vědom, co všechno měl v nedávné době provést, i to, že auto není jeho. Rozhodl se, že si chce pobyt na svobodě prodloužit. Sešlápl plynový pedál a přes stále výzvy policistů k zastavení vozidla ujížděl po rychlostní silnici. V místě aktuální opravy komunikace, kde je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu, ohrozil několik ostatních jedoucích aut a pokračoval až ke sjezdu na Patokryje. Tam odbočil a závodním stylem mířil do Lužic a Hrobčic. V tu dobu už byly informované další hlídky dopravního inspektorátu i obvodního oddělení Bílina, které se zapojily do pronásledování. Řidič ovšem stále odmítal vůz zastavit a dál pokračoval nebezpečnou a bezohlednou jízdou, která značně přesahovala rychlostní limity. Při snaze uniknout ignoroval veškerá pravidla zákona o pozemních komunikacích. Klec spadla v obci Hrobčice. Na jedné z křižovatek stála hlídka z Bíliny, která provedla služebním vozem zátaras. Tomu se agresivní řidič vyhnul. Při manévru vyjel ze silnice a způsobil dopravní nehodu, protože se čelně střetl s jiným stojícím vozidlem Hyundai. Šílený řidič se vzdát nechtěl a s poškozeným autem se snažil od nehody opět ujet. To už ale policisté společnými silami Ústečana vyzývali jménem zákona a oprávněně použili donucovací prostředky. I přes následnou přítomnost záchranářů nebyl při nehodě naštěstí nikdo zraněn. Policisté provedli u řidiče test na přítomnost drog v těle, který vyšel pozitivně na pervitin a opiáty. Řidičský průkaz nevlastní. To ovšem nebyly jediné problémy. Podezřelý byl vedený v evidenci hledaných osob. Pátrali po něm kriminalisté z Litoměřic, protože se měl v poslední době dopustit rozsáhlé majetkové trestné činnosti, kterou páchal na Mostecku, Lounsku, Teplicku a Litoměřicku. Odtud pocházela odcizená škodovka, kterou si přivlastnil při vloupačce na pozemku rodinného domu. O spáchaných skutcích, kterých je přes dvě desítky, se můžete blíže dočíst v této tiskové zprávě. Za to ho poslal soud do vazební věznice. Mostečtí policisté se nadále zabývají veškerým protiprávním jednáním, kterého se zadržený řidič při ujíždění dopustil.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

7. listopadu 2024

