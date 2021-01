Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči pozor

CHOMUTOVSKO - Od rána řešili policisté nehody v důsledku nepřizpůsobení jízdy aktuálnímu počasí.

Od rána řešili dopravní policisté několik dopravních nehod, ke kterým došlo v chomutovském okresu a na nichž mělo svůj podíl i nepříznivé počasí se sněžením a větrem. Řidiči nepřizpůsobili rychlost aktuálním povětrnostním podmínkám a dostali se do smyku, který skončil havárií či střetem s dalším vozidlem.

Krátce před půl šestou hodinou došlo na silnici č. 568 u Kadaně k nehodě dvou osobních vozidel. Řidič prvního vozidla dostal smyk a po nárazu do svodidel bylo auto odraženo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím vozidlem. Tři účastníci nehody utrpěli předběžně lehká zranění a jedna osoba zranění předběžně hodnocené jako těžší. Všichni dotyční byli převezeni do nemocnice k ošetření.

V půl deváté došlo na silnici vedoucí z Pesvic do Otvic k havárii osobního vozidla. Řidička dostala na kluzké vozovce smyk, přejela do protisměru a s vozidlem skončila mimo silnici v příkopu. Z nehody vyvázla naštěstí bez zranění.

Rovněž kolem půl deváté jsme přijali oznámení o havarovaném kamionu na silnici č. 1/7 ve směru od hraničního přechodu Hora sv. Šebestiána na Chomutov. Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, dostal smyk a narazil do středových svodidel. Kamion blokoval levý jízdní pruh, který byl v důsledku toho uzavřený. Silnice ve směru od Německa na Chomutov byla s opatrností průjezdná pravým jízdním pruhem. Kamion byl krátce před jedenáctou hodinou vyproštěn a nyní je silnice v obou směrech sjízdná.

Policisté u všech řidičů zúčastněných na zmíněných nehodách provedli dechové zkoušky, které vyloučily požití alkoholu.

V souvislosti s aktuálním zimním počasím nabádají policisté řidiče ke zvýšené opatrnosti na silnicích a zejména k tomu, aby rychlost vozidla přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. ledna 2021

Odkazy do noveho okna havarovaný kamion Detailní náhled

vytisknout e-mailem