Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči, buďte opatrní!

LOUNSKO - Kvůli nehodám z nepozornosti a rychlosti byli těžce zraněni dva lidé.

Dvě těžké dopravní nehody, které se staly v jeden den v okrese Louny, vyšetřují policisté. K oběma došlo v neděli 10. května odpoledne.

První z nich měla zavinit 47letá žena z Lounska. Podle dosavadních zjištění řídila na silnici za obcí Sýrovice ve směru na Radíčeves osobní vozidlo zn. Škoda Fabia. Na přímém úseku se však nepodívala do zpětného zrcátka a začala předjíždět osobní vozidlo zn. Škoda Octavia. V tu chvíli ji však už předjíždělo vozidlo zn. Audi A5. Došlo ke střetu, při němž byla Škoda Fabia roztočena a odražena na svodidla. Vozidlo Audi následně narazilo do předjížděné Škody Octavie a obě auta také skončila ve svodidlech. Policisté provedli u všech řidičů dechové zkoušky, které vyloučily, že by někdo ze zúčastněných užil alkohol.

Při nehodě došlo ke zranění dvou osob. Dvacetiletý řidič vozidla Audi utrpěl tříštivou zlomeninu ruky a musel být hospitalizován. Zranění jeho spolujezdkyně spočívalo naštěstí v pouhém pohmoždění a po vyšetření v nemocnici byla propuštěna. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně celkově vyčíslena na 380 tisíc korun.

Další nehodu ze stejného dne má mít na svědomí teprve 21letý řidič, také z Lounska. Kolem páté hodiny odpoledne měl projíždět obcí Staňkovice směrem na Bitozeves. Při průjezdu zatáčkou podle zjištění policistů nepřizpůsobil rychlost a na mokrém povrchu dostal smyk. V jeho důsledku s vozidlem přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího motocyklu. Jeho řidič i spolujezdkyně tím přepadli přes vozidlo na zem a utrpěli zranění. Dvaapadesátiletá žena musela být kvůli zlomeninám nohy opakovaně operována, zranění jejího o rok mladšího muže nebylo závažné. Celkově se hmotná škoda podle předběžného odhadu vyšplhala na 130 tisíc korun. Ani v tomto případě nebylo u zúčastněných řidičů zjištěno požití alkoholu.

Začátkem července vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 47leté ženy i 21letého muže pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Za jeho spáchání zákon stanoví trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až čtyř let, případně peněžitý trest. Vyšetřování obou případů probíhá na svobodě.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 10. července 2020

