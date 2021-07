Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista ukradl auto

TEPLICKO - Z lupu se dlouho neradoval; Nepoctivost se nevyplácí; Předchozí tresty muže nenapravily.

Z přečinů krádeže a porušování domovní svobody se bude zodpovídat 30letý recidivista, který je podezřelý, že minulý týden vnikl do ubytovacích prostor v Dubí, kde z jednoho pokoje odcizil batoh s oblečením. Z dílny ve stejném objektu pak odcizil klíče od osobního vozidla, s jejichž pomocí pak auto v hodnotě sto osmdesát tisíc korun, které bylo zaparkované na ulici, ukradl. Tentýž den odcizil v Teplicích ze zaparkovaného Peugeotu registrační značku, kterou umístil na ukradenou Toyotu. Je také podezřelý, že následující den v penzionu v Dubí během návštěvy ukradl peněženku s drobnými mincemi.

Dlouho si ale cizího auta neužíval, protože ho v něm chytili strážníci dubské městské policie. Muž, který už se v minulosti opakovaně dostal do křížku se zákonem, se u výslechu ke krádežím přiznal, vyšetřován je na svobodě. Pokud bude recidivista uznán vinným, hrozí mu v krajním případě až pětiletý trest odnětí svobody.

Policisté sdělili podezření z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 54leté ženě, která na poště našla peněženku. Uvnitř byla značná finanční hotovost, žena proto neodolala a peněženku si odnesla domů. Policisté během několika hodin ustanovili totožnost podezřelé a přišli si pro ni do místa bydliště, peněženku s doklady i hotovostí přes 66 tisíc korun pak vrátili právoplatnému majiteli. Pokud případ skončí u soudu a žena bude uznána vinnou, mohla by jít až na dva roky do vězení.

Předchozí tresty nenapravily 34letého recidivistu, který je podezřelý z několika krádeží v obchodech. Koncem června odcizil v teplickém obchodním centru dámský parfém, sprchový gel, obličejové masky a další kosmetiku v celkové hodnotě přes tisíc korun a se zbožím prodejnu bez zaplacení opustil. O několik dnů později odcizil v prodejně drogerie dva parfémy a za věci v hodnotě téměř jeden tisíc korun zase nezaplatil.

Další krádeže se dopustil po týdnu a opět se zaměřil na kosmetiku a stejné trestné činnosti se dopouštěl i v následujících dnech. Policisté mu sdělili podezření z šesti krádeží, celkem odcizil věci za více jak šest a půl tisíc korun. Muže, který se teprve letos v dubnu vrátil z vězení, kde si odpykával dvanáctiměsíční trest odnětí svobody za krádeže, může soudce v případě uznání viny poslat až na tři roky zpátky za mříže.

