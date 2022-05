Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Půjčovala si, ale nevracela

MOSTECKO - Žena z Litvínova si přišla na pěknou sumu.

Policejní vyšetřovatel zahájil stíhání 49leté ženy z Litvínova ze spáchání trestného činu podvodu. Ta měla využít důvěřivosti seniorky a vylákat od ní značný finanční obnos a cenné šperky. Po dobu dvou let v měsíčních intervalech navštěvovala poškozenou s tím, že potřebuje půjčit peníze na splátku úvěru a k zaplacení nájemného. Prý slibovala, že vše do koruny vrátí. Opak byl ale pravdou a seniorka přišla nenávratně o 96 tisíc korun. Stíhaná od ženy staršího věku získala i několik kusů šperků, které zastavila do zastavárny s tím, že až bude mít svoje finanční prostředky, tak je vyzvedne. Podle policistů Litvínovanka záměrně zatajila svoji velmi špatnou finanční situaci a předstírala, že je schopná svým závazkům dostát. Od počátku věděla, že nic nevrátí. Podvodně získané peníze utratila na výherních automatech a nákupem stíracích losů. Obdobný příběh se udál i v druhém případě. Obviněná navštívila sousedku s prosbou o pomoc. Konkrétně šlo o půjčení peněz, které měly být použity jako splátka pro exekutora. Poškozená příběhu uvěřila a poskytla ji půjčku ve výši 14 tisíc korun. Tyto finanční prostředky byly použity jinak, než bylo vyřčeno. Žena vše utratila pro vlastní potřebu. Smyšlenou legendou o nutnosti zaplatit nájemné a potřebě peněz na nákup vylákala Litvínovanka od bývalého kamaráda částku 8 tisíc korun. Žena uvedla věřitele v omyl a opětovně předstírala, že celou částku v plné výši vrátí. To se ovšem nestalo a ani tomuto poškozenému dluh nesplatila. Ve všech případech byl scénář dobře promyšlený a byl doprovázený emocemi. Několik desítek tisíc už ovšem důvěřivci bohužel zřejmě neuvidí. Tímto jednáním žena z Litvínova způsobila větší škodu, za kterou ji hrozí v případě uznání viny až pětileté vězení.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

31. května 2022

