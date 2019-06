Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodával drogy, skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Objasněný případ distribuce pervitinu; Na poškozeného najel kolem.

Kadaňští kriminalisté objasnili případ distribuce pervitinu. Drogu měl nejméně od února tohoto roku prodávat na různých místech v Kadani 34letý muž. Jednalo se o desítky případů prodeje této látky různým osobám, v několika případech měl být pervitin i darován. Koncem června byl muž, který se teprve v prosinci loňského roku vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, policisty zadržen. Byla u něj provedena domovní prohlídka a vyšetřovatelka kadaňské kriminálky mu sdělila obvinění pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Soud pak na základě podnětu policistů a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Pokud by byl muž uznán vinným, může ho soud poslat za mříže až na pět let.

Na poškozeného najel kolem

Zřejmě osobní spor z minulosti byl příčinou incidentu, k němuž došlo tento týden v odpoledních hodinách v Chomutově. Podezřelý 37letý muž měl svým jízdním kolem najet na jiného muže, čímž jej měl srazit k zemi. Poté, co se poškozený zvedl, měl ho ještě zbít podomácky vyrobeným obuškem do oblasti hlavy a zad. Vzhledem k tomu, že napadený se začal aktivně bránit, utrpěli oba zúčastnění lehká zranění. Ta si v případě útočníka vyžádala i lékařské ošetření. Agresor byl na místě policií zadržen a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestných činů pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 28. června 2019

vytisknout e-mailem