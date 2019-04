Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrných nákladů

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede o víkendu dvakrát nadměrný náklad!

V sobotu 6. 4. 2019 bude z Bochova do Lovosic přepravován nadměrný náklad. Celá trasa přepravy začíná již dne 5. 4. v Plzni, odkud ji do Bochova budou doprovázet policisté z KŘP Plzeňského kraje. Z Bochova bude souprava odjíždět po přestávce. Souprava o délce 36 m, šířce 3,90 m, výšce 4,35 m a hmotnosti 224,4 t vyjede z Bochova 6. 4. 2019ve 2:00 hodin a do Lovosic by měla dorazit do 7:00 hodin.

Plánovaná trasa přepravy:

Bochov I/6 - Bošov D6 - Libkovice I/6 - Černčice I/27 - Blšany - Žatec II/225 - Drahomyšl - Louny na I/28 (přejezd přes I/7 rampami) - Raná - II/257 - Kozly - I/15 - Třebenice - Lovosice výjezdem na D8 - exitem 45 na II/247 - Lukavec - Lovosice, přístav

Další nadměrný náklad pojede po stejné trase a ve stejných časech v neděli 7. 4. 2019. Souprava o délce 28 m, šířce 4,40 m, výšce 4,4 m a hmotnosti 159,7 t vyjede z Bochova 7. 4. 2019ve 2:00 hodin a do Lovosic by měla dorazit do 7:00 hodin.

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

4. 4. 2019

vytisknout e-mailem