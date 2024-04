Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přepadené seniorky

MOSTECKO - Ženám hrozí deset let vězení.

Mostečtí kriminalisté objasnili dvě loupežná přepadení z konce února a začátku března, které má mít na svědomí 26letá žena z Mostu. Vyšetřovatelé ji v posledních dnech obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V prvním případě žena neváhala páchat trestnou činnost uprostřed bílého dne. V poledních hodinách v samotném středu města Mostu potkala seniorku, která už překročila 80letou hranici věku. Ta šla z obchodu kolem kulturního domu Repre, kde na stíhanou narazila. Pro Mostečanku to byla zřejmě snadná a hlavně bezbranná oběť. Poškozené ženě měla z ruky vytrhnout látkovou kabelu, ve které měla dioptrické brýle, mobilní telefon a peníze. Při loupeži seniorka upadla na zem. Naštěstí neutrpěla vážné zranění.

Ve druhém případě, který se odehrál v březnu, se obviněná napakovala už slušnou sumou. Do vchodu domu vtlačila jinou seniorku, která se lekla a běžela ke svému bytu. Na společné chodbě ji ale žena dostihla a zatlačila do rohu. Při útoku použila slzotvorný sprej a dožadovala se vydání peněz. Nakonec Mostečanka měla vytáhnout oběti z kapsy přes 100 tisíc korun. Poškozená tyto finance převzala od svého syna a měla je odnést domů. Podle policistů se na tomto zločinu, po předchozí vzájemné domluvě, podílela i kamarádka obviněné, která o penězích věděla. Viděla jak předání finančního obnosu, tak i to, kam si ho napadená žena uložila. Spolupachatelka pak měla telefonem dávat kamarádce pokyny o směru pohybu seniorky. I tato Mostečanka stejného věku je trestně stíhána ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Obě ženy se po činu sešly, aby si kořist rozdělily.

Kriminalisté zabývající se touto problematikou na případech intenzivně pracovali. Shromažďovali a vyhodnotili mnoho důkazního materiálu, aby mohli tyto závažné trestné činy dotáhnout do zdárného konce. Což se jim podařilo. Obě obviněné se teď mohou obávat o svoji svobodu, protože od soudu mohou odejít v případě uznání viny až desetiletými pobyty ve vězení.

