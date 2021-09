Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přemohl ho spánek

CHOMUTOVSKO - V cizím autě ho vzbudili až policisté; Opilého připravil o batoh.

Nezvaného hosta nalezl v neděli dopoledne na pozemku u domu 64letý Chomutovan. Neznámý návštěvník spal ve vozidle zaparkovaném na pozemku. Obyvatel domu tedy přivolal policisty, kteří dotyčného vzbudili. Muž nebyl schopen vysvětlit, co v cizím vozidle a na cizím pozemku pohledával, ani jak se tam dostal. Policisté ho zadrželi a převezli do cely. Díky kamerovým záznamům z okolí zjistili, že muž už po páté hodině ranní vstoupil brankou na pozemek patřící k jinému domu, odkud přelezl oplocení na sousedící pozemek. Tam si ze zahradního přístřešku vytáhnul elektrickou sekačku, kterou jen přemístil o kousek dál a vydal se přelézt plot vedoucí na další pozemek. Na něm bylo zaparkované odemčené vozidlo, do kterého si vlezl a usnul v něm.

Osmadvacetiletý muž, který byl podle zjištění policistů pod vlivem návykových látek, je tak kvůli své noční procházce po cizích pozemcích zakončené přespáním v cizím autě podezřelý z trestného činu porušování domovní svobody. Soud by ho mohl v krajním případě za jeho spáchání potrestat až dvouletým odnětím svobody.

Opilého připravil o batoh

Policisté zjistili, kdo v červenci připravil o batoh mladíka, který kvůli své opilosti usnul na trávě před jirkovským nádražím s batohem položeným vedle sebe. Po třech dnech oznámil mladík krádež batohu, ve kterém měl mimo jiné sluchátka, doklady a peněženku s platební kartou, na policii. Šetřením se podařilo zjistit totožnost podezřelého. Tím je 41letý Chomutovan, který měl již dříve problémy se zákonem.

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. U soudu mu hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. září 2021

vytisknout e-mailem