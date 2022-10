Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Předložil falešný řidičský průkaz

LOUNSKO – Prokazoval se padělanými doklady; Napadený musel být ošetřen.

Prokazoval se padělanými doklady

Počátkem října policisté z Oddělení hlídkové služby Postoloprty prováděli běžnou silniční kontrolu řidičů. V odpoledních hodinách v ulici Václava Majera v Lounech zastavili řidiče jedoucího ve vozidle zn. VW Transporter. Kontrolou a následnou lustrací 23letého řidiče a 30letého spolujezdce bylo zjištěno, že oba cizinci mají uloženo vyhoštění z České republiky. Na místo se dostavili policisté z Odboru cizinecké policie Most, kteří zjistili, že předložený řidičský průkaz je pravděpodobně padělaný. Policisté řidiče zadrželi a umístili do cely. Spolujezdec byl zajištěn a převezen na místní oddělení k dalším procesním úkonům. Řidiči bylo sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

Napadený musel být ošetřen

Lounští kriminalisté v těchto dnech obvinili 24letou ženu z Podbořan a 25letého muže ze Žatce ze spáchání trestných činů těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví. Začátkem května měly dvě neznámé osoby v odpoledních hodinách v ulici třída Obránců míru v Žatci fyzicky napadnout 30letého muže. Agresor měl nejprve udeřit poškozeného několika údery pěstí, v důsledku čehož upadl na zem. Následně do něj obě osoby měly kopat, a to i do oblasti hlavy. Napadení si vyžádalo lékařské ošetření poškozeného, který byl se způsobenými zraněními ošetřen v nemocnici.

Policisté začali provádět šetření a zjišťovat totožnost neznámých útočníků. Získané poznatky je dovedly ke dvěma výše zmíněným osobám, které poté vyšetřovatel obvinil ze spáchání trestných činů těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví spáchaných ve spolupachatelství. V případě soudem uznané viny jim hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let.

13. října 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

