Poškodil tři vozidla

V sobotních podvečerních hodinách vyjížděli policisté hlídkové služby do ulice Kpt. Jaroše, kde docházelo k výtržnosti. Tam si evidentně 30letý Mostečan vybíjel zlost. Měl totiž poškodit nejméně tři zaparkovaná vozidla. Podle policistů u dvou automobilů ukopl zpětná zrcátka, třetímu vozu poškodil nárazník a dveře. O ulici vedle pohrozil s dřevěnou holí v ruce kolemjdoucímu muži. Naštěstí konflikt zůstal jen u slov a k fyzickému kontaktu nedošlo. Přivolaní policisté rozhněvaného Mostečana zadrželi a převezli do cely. Následující den si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví. To, jakou škodu přesně způsobil, budou policisté zjišťovat. Majitele vozů to ovšem zřejmě nepotěšilo. Za ztropení výtržnosti na veřejně přístupném místě hrozí muži v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

Poslední pracovní den uplynulého týdne zajistili kolem osmnácté hodiny policisté hlídkové služby mladistvého muže. Ten se pohyboval ve staré mostecké zástavbě poblíž obchodního centra. Tam ovšem neměl co dělat, protože téhož dne v dopoledních hodinách opustil jistý výchovný ústav a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Pověřený pracovník si mladíka od policistů ještě týž večer převzal. Svěřenec dlouho v zařízení ovšem nepobyl. Následující den opět utekl a znovu si to namířil do Mostu. Volný pohyb si dlouho neužil. Nedělního rána narazil na policejní hlídku, která ho omezila na osobní svobodě. V krátké době byl mladík na cestě zpět do výchovného ústavu.

21. listopadu 2022

