Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zadrželi zloděje přímo při činu

LOUNSKO - V bývalém hotelu odmontoval, co se dalo; Policisté se zaměřili na alkohol a návykové látky.

Třiačtyřicetiletého recidivistu z Loun zadrželi policisté přímo na místě činu. Muž se v průběhu ledna podle jejich dosavadních zjištění vloupal do objektu bývalého hotelu, kde si měl připravovat „lup“ k odcizení. Poté, co vnikl do budovy, doneseným nářadím v některých pokojích odmontoval mosazné šroubení z vodovodních potrubí, topení a vodovodní baterie. Na místě si vše shromažďoval a dával do své tašky s tím, že to později prodá ve sběrných surovinách. K tomu už však nedošlo. Při „pobytu“ v hotelu ho zadrželi policisté. Muž tak musel věci vrátit a namísto kýženého výdělku z jejich prodeje ho čekala policejní cela a trestní stíhání. Obviněn je z trestného činu krádeže. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu za vloupání v době nouzového stavu až osmileté vězení. Za mřížemi už tento recidivista nějakou dobu strávil, v létě 2018 opustil věznici, kde si odpykával osmnáctiměsíční trest za majetkovou trestnou činnost.

V noci z pátku na sobotu se na Lounsku konala okresní dopravně bezpečnostní akce. Tentokrát se policisté zaměřili zejména na návykové látky za volantem. Zkontrolovali celkem 76 vozidel, ve čtyřech případech se řidiči dopustili přestupku, za což jim byly uděleny „výchovné“ pokuty v celkové výši 1 tisíc korun. Jednalo se o přestupky spočívající v nevyhovujícím technickém stavu vozidla a nepředložení dokladů potřebných k řízení a provozu vozidla. Kromě toho policisté na základě provedeného orientačního testu zjistili dva řidiče, kteří byli pod vlivem drog. Oba byli vyzváni k odběru krve, jeden z nich odmítl. Jeho přestupek spočívající právě v odmítnutí odběru ke zjištění přítomnosti návykových látek v krvi byl oznámen k projednání příslušnému správnímu orgánu. Sankce za takové jednání je podle zákona vysoká – řidiči hrozí pokuta ve výši 25 až 50 tisíc korun a jeden až dva roky zákazu řízení. Kromě toho mu bude přičteno sedm trestných bodů. U dalšího „hříšníka“, který se odběru krve podrobil, čekají policisté na výsledek toxikologického rozboru, který ukáže koncentraci návykové látky v krvi. Podle zjištěného množství návykové látky se bude řidič zodpovídat buď z přestupku, anebo v případě vysoké koncentrace z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 21. ledna 2021

