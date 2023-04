Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zadrželi ujíždějícího řidiče na dálnici D8

ÚSTECKÝ KRAJ - Zdrogovaný řidič byl zadržen.

Dne 18. dubna po 7:30 hod. němečtí policisté pronásledovali odcizené vozidlo Mercedes, jehož řidič ujížděl po tamní rychlostní komunikaci A17 ve směru od Drážďan. Motorista ignoroval pokyny k zastavení a ve velmi vysoké rychlosti ujížděl ve směru k hranicím České republiky. Agresivním způsobem jízdy bezprostředně ohrožoval životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Ve chvíli, kdy přejel hranice našeho státu a pokračoval po dálnici D8, se díky dobré přeshraniční spolupráci zapojili do pronásledování i čeští policisté. Těm se podařilo za využití zákonného oprávnění v souladu s § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb. řidiče zadržet. K vytvoření zátarasu byl využit kamion, který byl postaven přes celou šíři dálničního tělesa ve směru na Prahu v prostoru EXITU 74. I přesto, že umístění zátarasu bylo zvoleno na zcela přehledném a rovném úseku dálnice, řidič se nezalekl, nezastavil a riskantně se jej snažil projet. Při tomto nebezpečném manévru způsobil dopravní nehodu a zasahujícími policisty byl na místě zadržen. Obdobným způsobem se pokusili němečtí kolegové dvakrát zastavit odcizené vozidlo ještě před přejetím státní hranice. Jejich zátarasy ovšem ujíždějící řidič objel a pokračoval v jízdě na české území. Policisté provedli bezprostředně po zadržení u motoristy orientační test na přítomnost drog v těle. Ten vyšel s pozitivním výsledkem. Hlídka převezla řidiče do nemocnice na ošetření a poté do cely. Státním zastupitelstvím bylo dnes rozhodnuto na základě evropského zatýkacího rozkazu o vydání tohoto řidiče (občana Polska) k trestnímu řízení do SRN, za závažnou trestnou činnost majetkového charakteru na územní cizího státu. V současné době se řidič nachází ve vydávací vazbě.

Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ocenil profesionálně a rychle provedený zákrok, který policisté během velmi krátkého času vyřešili celou situaci v souladu se zákonem.

Policie v souvislosti s touto událostí obdržela mnoho dotazů ohledně využití kamionu jako zátarasu. Policista má oprávnění vyžádat věcnou a osobní pomoc od osob podle zákona o Policii ČR a to při plnění konkrétního úkolu. Fyzická osoba je povinna požadovanou pomoc poskytnout a současně jí za poskytnutí takovéto pomoci náleží peněžní náhrada, kterou posléze poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. Následně jsou vyplacené náklady vymáhány po viníkovi (tj. řidiči ujíždějícího vozidla).

20. dubna 2023

mjr. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

