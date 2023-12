Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté žádají o pomoc při pátrání po mladistvé dívce

DĚČÍNSKO - Neviděli jste pohřešovanou dívku?

Děčínští policisté pátrají po mladistvé dívce, která se nevrátila do dětského domova. Dne 29. 11. 2023 se pohřešovaná měla vrátit ze školy v Děčíně zpět do Dětského domova v České Kamenici, kam nedorazila a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Její pobyt není do současné doby znám, šetřením PČR bylo zjištěno, že pohřešovaná se pohybuje na území města Děčína.

Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, mladistvá byla vypátrána):

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Informace k pohřešované osobě přijmeme na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

Děčín 4. prosince 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

