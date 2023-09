Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po svěřenci výchovného ústavu

DĚČÍNSKO, ÚSTECKO - Kriminalisté po něm vyhlásili celostátní pátrání. Viděli jste ho? Víte, kde se nachází? Kontaktujte policii.

Děčínští kriminalisté pátrají po patnáctiletém svěřenci výchovného ústavu, který se 21. července 2023 nevrátil z dovolenky. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a pohřešovaného mladíka se nepodařilo vypátrat. Šetřením bylo zjištěno, že by se mohl pohybovat na území města Ústí nad Labem a to převážně v lokalitách Severní Terasa a Všebořice.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (je-li odkaz nefunkční, osoba byla již vypátrána) :

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Policisté přijmou jakékoliv informace k pohřešované osobě na lince 158, případně na nejbližším oddělení Policie České republiky.

Děčín 1. září 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem