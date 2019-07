Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po pachateli krádeže

ÚSTÍ NAD LABEM - Nepoznáte muže podezřelého z krádeže?

Ústečtí policisté pátrají po pachateli krádeže, k níž došlo 27. června kolem 18.00 hodin v zastávárně v Hrnčířské ulici v Ústí nad Labem. Muž ve věku kolem 30 let vstoupil do prodejny, několika údery kladivem rozbil skleněnou výplň prodejního pultu a odcizil zlaté šperky v hodnotě přes 8 tisíc korun. Poškozením pultu pak vznikla další škoda ve výši 9 tisíc korun. Pokud máte informace, které by mohly přispět k objasnění případu, zejména pokud poznáváte muže na videozáznamu, volejte na linku 158, případně ústeckým policistům na číslo 974 427 100.



por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

16. 7. 2019

