Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli sprejera

CHOMUTOVSKO - Postříkal dvě desítky objektů se škodou 200 tisíc.

Chomutovští policisté dopadli muže, který měl podle nich od roku 2016 až do letošního srpna v Chomutově a sousedních Otvicích stříkat, psát i malovat na různé objekty. Dlouhodobým intenzivním šetřením muži zákona zjistili, že stále se opakující nápisy a malby stejného stylu by mohl mít na svědomí mladý cizinec, který od roku 2016 bydlel v Chomutově. Nejprve o této „umělecké tvorbě“ shromáždili důkazy. Poté 22letého mladíka, jenž se mezitím odstěhoval do jiného města, vyhledali a vyslechli. Ke všem dvaceti případům sprejerství a malování se dotyčný přiznal. V naprosté většině se jednalo o fasády domů. Jeho pozornosti však neunikly ani trafostanice, stánky u zastávek MHD, objekty kulturního a společenského střediska, nákupního střediska, betonové oplocení rodinného domu nebo zaparkované vozidlo. Neostýchal se pomalovat ani zeď budovy železniční stanice. Většinou se jednalo o místa, kde cizinec zrovna pobýval, případně o jejich okolí.

Na všechny tyto objekty podle sděleného obvinění stříkal sprejem, ale i psal či maloval různé nápisy a obrazce. Svým počínám tak způsobil škodu v celkové výši předběžně kolem 200 tisíc korun.

Jako důvod svého jednání obviněný uvedl, že se věnuje malování a dělal to, protože ho to nutilo něco vytvářet. Díky této jeho zálibě, kterou praktikoval na nevhodných místech, mu vyšetřovatel sdělil obvinění pro trestný čin poškození cizí věci. Pokud soud uzná vinu obviněného, hrozí mu kromě trestu zákazu činnosti a propadnutí věci také odnětí svobody na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 25. listopadu 2019

