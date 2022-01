Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli pachatele krádeže

DĚČÍN - Bez povšimnutí odešli s telefonem za 22 tisíc korun

Děčínští policisté díky své osobní a místní znalosti v krátké době dopadli dva pachatele krádeže telefonu. Stačilo jim shlédnout záznam z kamerového systému prodejny a šli víceméně najisto. Ve středu v odpoledních hodinách zaměstnanci prodejny s mobilní telefony zjistili, že jim na prodejně chybí telefon Apple IPHONE v hodnotě 32 tisíc korun. Ihned celou věc nahlásili policii. Policisté ve chvíli, kdy přijeli na prodejnu zadokumentovat událost a shlédli kamerový záznam, tak již měli natipováno pár podezřelých. Po vyhodnocení kamerových záznamů na služebně se jen v názoru utvrdili. K uzavření případu jim ale významně pomohl i jeden z pachatelů, protože se do prodejny následující den vrátil kvůli svému tarifu, který u mobilní společnosti má. Zaměstnanci ale pachatele poznali a pohotově zalarmovali policii. Policisté tohoto muže (38) zadrželi a v současné době ve zkráceném přípravném řízení již čelí podezření z trestného činu Krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let. Druhý komplic (28) je na tom stejně. Odcizený mobilní telefon na výzvu policistů dobrovolně nepoškozený vydali.

Děčín 21. ledna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

