Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policie pátrá po uprchlém vězni

CHOMUTOVSKO - Vězeň dnes utekl z nestřeženého pracoviště, policie po něm pátrá.

Policie pátrá po uprchlém vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Přečáplech na Cholmutovsku. Více informaací k hledanému naleznete zde (pokud bude odkaz nefunkční, je pátrání odvoláno). Policie se tímto obrací i na veřejnost. Jakékoliv informace k hledané osobě i odcizenému autu mohou občané zavolat na linku tísňového volání 158. Policisté nedoporučujjí, aby občané hledaného sami zadrželi. Dle policie by se hledaný mohl zdržovat na Chomutovsku, Karlovarsku, Sokolovsku a mohl by se pokusit i překročit hranice do SRN.

nprap. Ludmila Světláková

Chomutov 6. srpna 2020

