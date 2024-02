Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvod s investicí do kryptoměny

DĚČÍNSKO – Žena přišla o více jak 680 tisíc korun.

Další podvod s investicí do krpytoměny, další okradený člověk. Do jedné věty se tak dá shrnout případ, kdy žena naletěla podvodníkům.

Začátkem měsíce ledna letošního roku, reagovala poškozená žena z Děčínska, vyplněním svého telefonního čísla, na reklamu na facebookových stránkách, nabízející investování na burze s kryptoměnou. Ještě ten den byla kontaktována jinou ženou, která jí měla průběh investic do kryptoměny vysvětlit a ještě týž den poškozená provedla první vstupní investici. V následujících dnech poškozenou kontaktoval ,,finanční poradce“, který jí nabídl pomoc a vedení při investování do kryptoměn a žena mu uvěřila. Opak byl ale pravdou a místo poradce měla žena co do činění s podvodníkem. Ten ji přesvědčil, aby s jeho pomocí instalovala do svého počítače i mobilního telefonu program pro vzdálený přístup Anydesk a za jeho pokynů uskutečnila několik plateb určených k investicím do kryptoměny. Poškozená tak během tří týdnů přišla o více než 680 tisíc korun. Investice ani vrácení peněz, které si navíc ještě z větší části vypůjčila, se ale nedočkala a proto vše nahlásila na policii. Je velmi pravděpodobné, že své investice nikdy nedostane zpět.

Děčínští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Opětovně apelujeme na občany:

Pokud nerozumíte oblasti virtuálních měn, nepouštějte se do ŽÁDNÝCH investic a jiných podobných akcí.

NEINSTALUJTE si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným osobám k vašemu zařízení.

Cizím (anonymním) lidem NEPOVOLUJTE vstup do internetového bankovnictví.

NEPOSÍLEJTE neznámým lidem byť jen kopie osobních dokladů a důležitých dokumentů.

NEREAGUJTE na virtuální velmi výhodné finanční transakce.

NESPOLUPRACUJTE na přeposílání finančních prostředků.

NEREAGUJTE na žádosti o sdělení ověřovacího PINu.

Děčín 26. února 2026

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

